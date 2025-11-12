Наоми Кембъл със среща с папата във Ватикана
Кадър Youtube
Бившата топ манекенка Наоми Кембъл се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана.
Британският модел беше сред присъстващите на папската аудиенция, която се провежда всяка сряда.
55-годишната Кембъл подари книга на Светия отец, предаде БТА.
Тя разказва за жена, която продава чай и подправки от цял свят.
Наоми Кембъл не е католичка, но още през 2015 година изразява желание да се срещне с тогавашния папа Франциск.
