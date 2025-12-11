Наопаки по улиците на Несебър: Полумаратонец ще бяга 21 км назад

Снимка: "Любители на спорта - Несебър"

Полумаратонът на Несебър тази година обещава необичайна гледка, каквато рядко се вижда на подобни събития. Един от участниците ще опита да измине цялата дистанция от 21 километра, бягайки изцяло на заден ход. Идеята му е да покаже, че спортът може да бъде забавен, различен и предизвикателен едновременно, съобщават от "Любители на спорта - Несебър".

Самоличността на ентусиаста ще бъде разкрита в деня на събитието, а стартът е насрочен за 21 декември от 10 ч. на площад „Месамбрия“ в Стария град. В световен мащаб най-доброто постижение при подобно предизвикателство е на германеца Аким Арец, който е пробягал полумаратон назад за 1 час, 40 минути и 29 секунди.

„Всеки километър е предизвикателство“, споделят организаторите от „Любители на спорта – Несебър“. Те признават, че подобна инициатива е без аналог в България. „Получавали сме заявки за нестандартни участия, но това е първият път, в който някой иска да пробяга цели 21 км назад. Това е смелост и дух, които заслужават уважение“, коментират те. Организаторите отправят и предизвикателство към зрителите – да познаят времето, с което участникът ще финишира, като подсказват че неговото най-добро време на полумаратон е 1 час и 26 минути.

Полумаратонът на Несебър ще се проведе за седма поредна година и вече се е утвърдил като най-голямото спортно събитие у нас през декември. Както винаги обещава много спортни емоции, силни изяви и едно от най-живописните трасета по родното Черноморие. Освен класическата 21-километрова дистанция, ще има старт и на 10 км, а за най-малките е подготвено специално 3-километрово трасе.

Призьорите ще бъдат отличени с плакети, ръчно изработени от местния художник Тихомир Иванов. Очаква се на старта да застанат над 1000 участници, а регистрациите ще бъдат затворени на 15 декември, като прогнозата обещава слънчево и топло време за периода.

