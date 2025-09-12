Нападение над екип на Спешна помощ в Бургас

Булфото

Полицията в Бургас задържа 51-годишен мъж, нападнал екип на Спешна помощ.

Спешните медици са повикани на сигнал около 11:30 часа на обяд.

Успоредно до двете линейки спира автомобил, от който излиза мъж във видимо нетрезво състояние.

Той демонстрирал агресия срещу двамата шофьори на линейки. Започнал да нанася удари върху санитарните коли с метален прът, след което ги блъснал със своя автомобил и накрая извадил газов пистолет.

Причина за пререканието било, че линейките попречили на мъжа да се движи с необходимата скорост, заявиха от бургаската полиция, предаде бТВ.

„Спря един автомобил, който започна да свири и да псува, да крещи и вика. Попитах го какво иска, какъв му е проблемът, защо не може да изчака две секунди. Извади една тръба отвътре и започна да блъска по линейката, предупредих го да спре, удари четвърти път, искаше да строши стъклото на линейката, оттам скочиха очевидци, за да му вземат тръбата. Обаче той бръкна в чантичката, изкара пистолет, който го зареди и го насочи срещу нас. Каза, че ще ни избие и избяга. Имам удар на пръста, за моя радост нямам счупване“, разказва шофьорът на линейката Климент Милчев.

