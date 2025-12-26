Нападения с нож в парижкото метро

Снимка: Пиксабей

Три жени са били намушкани с нож в парижкото метро.

Нападенията са станали на три различни метростанции във френската столица между 16:15 ч. и 16:45 ч., съобщава БНТ.

Нападателят все още не е задържан.

