Нападнаха Гроздан Караджов

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов попадна по случайност на протеста срещу реформите в платеното паркиране в София.

След като изразиха недоволството си пред Столична община, протестиращите се отправиха на шествие по улиците. Така те се натъкнаха на Караджов, който се оказа, че отива на следващата си среща пеша, защото по думите му е имало задръстване, съобщава bTV.

Стигна се до словесна агресия на протестиращите срещу него, а полицейски служители го наобиколиха, за да го предпазят.

Министър Караджов пожела да разговаря с протестиращите. Той им каза, че е против поскъпването на синята и зелената зона в София.

Протестиращите го нападнаха и по темата за липсата на референдум за еврото.

„Вие знаете ли, че министрите не взимат решение дали да има референдум, или не. Въпросът за референдума не се решава от нито един министър“, заяви Караджов.

Той каза, че хора манипулират останалите, че нещо зависи от някои от министрите.

„Има провокатори, които се опитват да създадат от това проблем“, каза на протестиращите министърът на транспорта.

„Чуйте ме добре – недейте да слушате манипулаторите. Това, което се направи за този бюджет, е свръхусилията на всички онези, които плащат данъци“, каза още Гроздан Караджов на протестиращите.

По-рано пред Столична община отново се стигна до ескалация на напрежението. Един от протестиращите се опита да пробие полицейския кордон и да влезе в сградата на общината, където да разговаря с кмета.

Хората настояват да отпадне реформата за платеното паркиране, а именно синята и зелената зона да не се разширяват, а също така да не поскъпва почасовото паркиране. Протестът е подкрепен от Асоциацията на заведенията.

„Ресторантьорите винаги си протестират. Намират си повод. Доводите им не ги намирам за кой знае колко силно. В случая смятам, че това, което беше предвидено като реформа в паркирането, е наложително, за да има ред в кварталите, за да има допълнителни средства в системата и тези средства да се връщат в кварталите - кални точки, осветление и т.н.“, каза столичният кмет Васил Терзиев.

След като протестираха пред Столична община хората се отправиха на шествие по улиците в центъра на София.

