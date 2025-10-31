Нападнаха и биха фелдшер край Криводол

снимка: Булфото

Нападнаха фелдшер в криводолското село Краводер

Фелдшер на 66 години е нападнат и удрян от роднини на пациент при посещение на адрес в криводолското село Краводер. Медикът работи към филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в Криводол.

По първоначална информация роднини на пациента, за който е подаден сигнал за стомашно неразположение, са нанесли удари по главата на фелдшера, защото той им е отказал да ги качи в линейката.

При прегледа е установено, че пациентът трябва да бъде транспортиран до лечебно заведение.

На пострадалия медик е оказана лекарска помощ в Спешното отделение на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца, допълва БНР.

Родните на пациента са направили опит да продължат саморазправата с фелдшера в болницата, но тя е била предотвратена от полицаи. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължава работата по установяване на участниците в нападението и последвалите действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!