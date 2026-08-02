Нападнаха и изпочупиха автобус на градския транспорт в София
Снимки: Булфото
Автобус на градския транспорт е нападнат и изпотрошен в столичния квартал „Христо Ботев” тази вечер, научи Нова телевизия.
От СДВР потвърдиха за случая. Шофьорът е леко пострадал.
Група от четирима са нападнали автобусен шофьор, защото им направил забележка, че пушат трева в автобуса, посочва Булфото.
Първоначално са арестувани двама души, но единият е освободен. Задържан остава 17-годишен младеж.
На място има полиция.
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