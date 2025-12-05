Нападнаха мъж, отишъл да върне повредена стока в магазин край Мъглиж

Снимка: Булфото

Мъж е нападнат при връщане на повредена резервна част от търговски обект край Мъглиж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В 11:55 ч. вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 55-годишен мъж. Той разказал, че отишъл до търговски обект близо до град Мъглиж, за да закупи резервна част за товарен автомобил.

След като установил, че закупената част е повредена, решил да я върне, при което му били нанесени удари, посочва Дарик. На мъжа е оказана медицинска помощ в здравно заведение в Мъглиж и е освободен без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по разследването продължава.

