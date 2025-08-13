Нападнаха мощно „Диви и красиви”: Мъжете са мега криндж!

кадри YouTube/Диви и красиви

редактор Веселин Златков

Първите епизоди на любовното риалити „Диви и красиви” по Нова телевизия вече разбудиха сериозни спорове. Има фенове, които харесват всичко, но има и зрители, които имат критики не само към съдържанието на шоуто, а даже и към техническото му изпълнение.

Звукът се оказва проблематичен за доста зрители.

„Как може да не се чува нищо в тези хамбари.Чува се всичко друго,но не и диалога.При толкова мастити продуценти и телевизии да е такова качеството”, гласи един от коментарите. Други пък се ядосват, че няма субтитри за част от заглушените реплики, както има в други формати.

Водещата Маги Томова също е подложена на критики, най-вече с припомняне на издънките ѝ в „Ергенът”. Засега обаче тя май печели повече симпатии, от Ивка Бейби, която водеше дебютния сезон на „Диви и красиви”, който се излъчваше само в YouTube.

Основните и най-сериозни нападки са към мъжете, които участват в шоуто. Коментарите за тях са красноречиви:

„Изключително интересно предаване, с всеки епизод има градация на тъпотията, олигофренията и тн. Как от 7 "мъже" има 2ма адекватни за сега, другите са под всякаква критика, единия е битов алкохолик, другия е псевдо рапър и някакъв секс фетишист.”

„Мъжете са мега криндж…. Как са ги избрали такива образи”

„Концепцията супер, амаа... да бяхте подбрали мъже с повече от 2 мозъчни клетки.”

Особено болезнена е констатацията, че един от участниците е на 33, безработен, но иначе си търси жена в национален ефир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!