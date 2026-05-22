Нападнаха със сълзотворен газ Рики Мартин на концерт в Черна гора

Когато 54-годишният Рики Мартин стъпи на сцената на площад "Независимост" в Подгорица, столицата на Черна гора, той нямаше представа какъв ужас щеше да изпита, пишат от Hola!.Точно по средата на концерта пуерториканският изпълнител беше обстрелян от публиката със сълзотворен газ. Въпреки първоначалния хаос и пренебрегването на препоръките на екипа си, певецът, който стои зад хитове като María и La Copa de la Vida, реши, че шоуто трябва да продължи, предаде Днес.бг.

След края на концерта, Рондин Алкала, ръководител на връзките с обществеността и официален публицист на Рики Мартин, публикува следното изявление, за да изясни какво се е случило:

"По време на концерта на Рики Мартин тази вечер в Черна гора - където изпълнителят откриваше европейския етап от турнето си Ricky Martin Live - човек изстреля сълзотворен газ към сцената, което доведе до внезапно прекъсване на шоуто, тъй като публиката се отдалечи от зоната и имаше нужда от помощ. Като предпазна мярка, Рики Мартин и целият му екип незабавно напуснаха сцената, докато служители по сигурността и местните власти работеха за овладяване на ситуацията и гарантиране на безопасността на присъстващите. Въпреки че членовете на екипа на артиста посъветваха да не се продължава с изпълнението, след като властите потвърдиха, че ситуацията е под контрол и че присъстващите могат безопасно да се върнат, Рики Мартин взе решение да възобнови концерта, за да изпълни ангажимента си към феновете."

