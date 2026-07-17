Нападнаха жена в Цар Калоян заради коментари в интернет

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Пострадалата твърди, че нападателите са задигнали 1000 евро

Четирима души от съседни области предизвикаха скандал и ограбиха 37-годишна жена в дома ѝ в град Цар Калоян заради нейни публикации в интернет. Инцидентът се е разиграл на 16 юли, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Разград, като по данни на пострадалата от жилището ѝ е отнета сумата от 1000 евро, предаде Дунав мост.

Според официалната информация от полицията, пререканието е възникнало в четвъртък. В дома на 37-годишната жена в Цар Калоян са пристигнали четирима души от различни населени места в Североизточна България. Сред тях са 22-годишен младеж от град Смядово, област Шумен, както и три жени – на 27 години от търговищкото село Макариополско, на 48 години от село Буйново, област Търговище, и на 31 години от силистренското село Средище.

Конфликтът е ескалирал бързо, като поводът за саморазправата са били конкретни публикации и коментари, направени от обитателката на жилището във виртуалното пространство.

По думите на пострадалата жена, по време на разправията едно от лицата ѝ е отнело парична сума в размер на 1000 евро. Тя веднага е сигнализирала органите на реда за извършеното посегателство.

От пресцентъра на ОДМВР - Разград уточняват, че по случая вече е образувано досъдебно производство. Разследването се води за извършено престъпление по член 198, алинея 1 от Наказателния кодекс, който касае грабеж на чужда движима вещ с употреба на сила или заплашване.

Редактор "Екип на Петел",

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