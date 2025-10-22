Напълно спират трафика по „Дунав мост“ във вторник

снимка АПИ

Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Междувременно завърши бетонното закрепване на всички нови пътни панели и започна монтажът на армировката и изработването на кофраж за тротоарния блок. В следващите дни продължава производството на стоманобетонните панели, монтирането на корнизни елементи и др. Ще се работи по армировка за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента за движение и ще започне монтажът на мостовите отводнители.

На 4 ноември е планирано да се спре движението по съоръжението на леките автомобили от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Етапът на извършваните строителни дейности в участъка в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

Ремонтните дейности на "Дунав мост" се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде Дарик.

