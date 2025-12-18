Наполи победи с 2:0 Милан и продължава битката за Суперкупата на Италия

кадър: Макс спорт

Шампионът в Серия "А" е първият финалист за Суперкупата на Италия, след като спечели с 2:0 срещу Милан в полуфиналния сблъсък помежду им, който се изигра в Рияд, Саудитска Арабия. Давид Нерес (39’) и Расмус Хойлунд (63’) отбелязаха двете попадения в мача.

Така неаполитанците детронираха миналогодишния първенец в минитурнира, а в предстоящия финал за трофея ще се изправят срещу победителя в другия полуфинал измежду носителя на Купата на Италия Болоня и Интер, предаде Спортал.

Антонио Конте измени позициите на някои играчи и така извърши три промени след загубата с 0:1 от Удинезе. Капитанът Джовани Ди Лоренцо беше върнат в защита, което означаваше, че десен халф-бек този път беше Матео Политано. Това коства титулярното място на Сам Бойкема, а в отбрана отсъстваше и Алесандро Бонджорно, който беше заменен от Жуан Жезус.

Елиф Елмас пък днес игра като ляво крило за сметка на Ноа Ланг и така в халфовата линия се завърна Станислав Лоботка. Отдясно отново действаше Давид Нерес, а в центъра на атаката беше Расмус Хойлунд.

