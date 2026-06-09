Напомнят на варненци: в контейнерите за растителни отпадъци не се изхвърлят чували и други опаковки

Снимка: Община Варна

В контейнерите за разделно събиране на растителни отпадъци следва да се изхвърлят единствено окосена трева, листа, клони, храсти и други отпадъци от поддържането на дворове и зелени площи, напомнят от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна.

Във връзка с констатирани нарушения екоинспекторите призовават растителните материали да не бъдат поставяне в найлонови чували или други опаковки.

Всички отпадъци трябва да се изсипват свободно в специалните контейнери, а по-едрите клони да се подреждат по начин, който позволява ефективното им събиране и транспортиране.

Поставянето на растителни отпадъци в чували затруднява последващото им третиране, води до замърсяване на събрания материал с пластмаса и компрометира процесите по оползотворяване и компостиране. В резултат се увеличават разходите за обработка и се намалява ефективността на системата за управление на отпадъците.

През изминалата седмица бяха поставени три нови контейнера за растителни отпадъци в местност Траката, припомнят от общината.

С тях съдовете за разделно събиране в района станаха общо пет и са разположени на следните локации:

ул. „4-та“ (до чешмата)

пресечката на ул. „11-та“ с ул. „7-ма“

пресечката на ул. „6-та“ с ул. „11-та“

пресечката на ул. „1-ва“ и ул. „13-та“

ул. „Веселина Цанкова“ (до хотел „Геолог“).

Предстои поставянето на още контейнери за растителни отпадъци, съобщиха още от ресорната дирекция. Оттам призовават гражданите до проявят отговорност и да спазват установените правила. Само с общи усилия можем да поддържаме чиста градска среда и да осигурим правилното третиране на растителните отпадъци, напомнят еколозите.

Редактор "Екип на Петел",

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