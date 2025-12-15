Напомнят условията за ползване на площадката за разделно събиране на отпадъци във Варна

Снимка: Община Варна

Във Варна работи общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата. Гражданите имат възможност да предават напълно безвъзмездно различни видове битови отпадъци, припомнят от общината.



Площадката е с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 8:30 до 17:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Тя няма да работи по време на официалните почивни дни за Коледа и Нова година – от 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари.



На площадката се приемат следните видове разделно събрани отпадъци:



• Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);

• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);

• Хартия и картон от домакинството (бита);

• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);

• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.



На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място. Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.



Фирмите са следните:



• „Елтехресурс“ АД – за райони „Приморски“, „Владислав Варненчик“, „Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;



• „Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони „Одесос“, „Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087,

електронна поща: weee@transins.com.



Община Варна припомня още, че към момента все още едрогабаритните отпадъци могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден. Отпадъкът може да бъде с обем до 1,5 куб. м. При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция „Екология и опазване на околната среда“.



Графикът за всеки район е следният:



Район „Одесос“ – понеделник

Район „Приморски“ – вторник

Район „Младост“ – сряда

Район „Аспарухово“ – четвъртък

Район „Вл. Варненчик“ – петък

Кметство „Константиново“ – понеделник

Кметство „Каменар“ – вторник

Кметство „Казашко“ – сряда

Кметство „Звездица“ – четвъртък

Кметство „Тополи“ – петък

