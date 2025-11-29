Направиха безценно разкритие за Моцарт

снимка: .pexels.com

Безценно писмо - едно от 12-те, които Международната фондация „Моцартеум“ в Залцбург, Австрия, е получила като подарък от семейство колекционери в Кьолн, Германия, описва как 4-годишният Моцарт композира концерт.

В писмото семеен приятел е описал сцена, в която малкият Волфганг Амадеус Моцарт седи на маса, неловко потапя перото си в мастилницата и композира концерт за пиано. Баща му внимателно разглежда композицията и се разплаква от възхищение пред таланта на сина си.

„Не можехме да купим тази колекция“, каза по-рано през седмицата Улрих Лайзингер, академичен директор на фондацията „Моцартеум“.

Документите на семейство Моцарт от колекцията на Ханс Йоахим Егерс са най-значимото попълнение към „Моцартеум“ за последните 100 години, допълва БТА.

Според фондацията Егерс, вирусолог, починал през 2016 г., е прекарал 30 години в събирането на най-значимата частна колекция в Германия, посветена на Моцарт. Неговите наследници вече са изпълнили желанието му да предадат произведенията на фондацията.

В друго писмо, написано от самия него, Моцарт описва финансовите си затруднения. „Сега не мога да платя дори и половината от сумата! Моля Ви, за Бога, помогнете ми да не загубя честта и доброто си име!“, пише композиторът до свой покровител на 15 февруари 1783 г.

Добре известно е, че музикалният гений многократно е имал финансови проблеми - не толкова заради липсата на доходи, колкото заради високите разходи.

Фондацията притежава най-голямата колекция от оригинални документи на Моцарт в света. Тя включва над половината от всички известни документи на семейство Моцарт, включително около 200 оригинални писма от композитора.

Новите документи ще бъдат изложени в дома на Моцарт в Залцбург до 1 февруари. Роден в австрийския град през 1756 г., той е считан за един от най-значимите композитори от класическия период.

Миналата година написано на ръка през 1783 г. писмо от Моцарт беше продадено на онлайн търг за 440 000 евро (464 200 щатски долара). Сумата беше платена от частен европейски купувач.

