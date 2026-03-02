реклама

Направиха демонстрация по хипотерапия за деца с увреждания на конна база „Виница“ край Варна

02.03.2026 / 21:44 0

Снимки: Община Варна

При голям зрителски интерес на конна база „Виница“, за поредна година се проведе българският християнски празник „Тодоровден“, който бе организиран от Спортен клуб по конен спорт „Варна“ с подкрепата на Община Варна.

В надпреварата с паркур-майстор Даниел Манев, се включиха предимно жокеи и коне от клуба домакин, както и представители на КСК „Хан Кубрат“ и КСК „Станил“. 

По традиция бе направена и демонстрация по хипотерапия за деца с увреждания, с участието на треньора Веселин Петров.

Победителите в последните две категории получиха купи, грамоти и розетки за конете – осигурени от общинската спортна дирекция. 

Класиране 

Х паркур за неопитни ездачи и млади коне 
1. Георги Стоянов с Каспър
2. Николай Стойчев с Ектор
3. Фредерика Славчева с Даш Гала 

Паркур с височина на препятствията - 90 см 
1. Яна Янева с Дрейк 
2. Мария Магдалина Момчева с Амон Ча
3. Габриела Топчева с Каланка

Баражен паркур – 110 см 
1. Марин Димитров с Дрейк
2. Катерина Райдер с Казанова 
3. Мария Магдалина Момчева с Амон Ча

