Направиха демонстрация по хипотерапия за деца с увреждания на конна база „Виница“ край Варна

При голям зрителски интерес на конна база „Виница“, за поредна година се проведе българският християнски празник „Тодоровден“, който бе организиран от Спортен клуб по конен спорт „Варна“ с подкрепата на Община Варна.

В надпреварата с паркур-майстор Даниел Манев, се включиха предимно жокеи и коне от клуба домакин, както и представители на КСК „Хан Кубрат“ и КСК „Станил“.

По традиция бе направена и демонстрация по хипотерапия за деца с увреждания, с участието на треньора Веселин Петров.

Победителите в последните две категории получиха купи, грамоти и розетки за конете – осигурени от общинската спортна дирекция.

Класиране

Х паркур за неопитни ездачи и млади коне

1. Георги Стоянов с Каспър

2. Николай Стойчев с Ектор

3. Фредерика Славчева с Даш Гала

Паркур с височина на препятствията - 90 см

1. Яна Янева с Дрейк

2. Мария Магдалина Момчева с Амон Ча

3. Габриела Топчева с Каланка

Баражен паркур – 110 см

1. Марин Димитров с Дрейк

2. Катерина Райдер с Казанова

3. Мария Магдалина Момчева с Амон Ча

