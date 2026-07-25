Направиха извънредни проверки на атракциона „парасейлинг“ във водните бази и откриха дефекти при оборудването

Снимка: Пиксабей

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършиха извънредни проверки във водни бази по българското Черноморие, в които се предлага услугата „парасейлинг“, съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, бяха констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани (сбруя) също бяха открити липсващи, заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите бяха без необходимата съпътстваща документация.

На управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни – да се осигури пълният комплект документи за парашутите.

Днес контролните действия продължават с още 5 извънредни проверки в обекти по Черноморието.

Спазването на стандартите за безопасност е безкомпромисен приоритет на Министерството на транспорта и съобщенията, като инспекциите във водните бази ще продължат до края на летния сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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