Направиха случайно разкритие за картина на Рембранд

снимка: en.wiki, Уикипедия

Кураторка в музея "Райксмузеум" в Амстердам е открила, че кучето в прочутата картина "Нощна стража" на Рембранд ван Рейн е почти идентично копие на това от рисунка на друг нидерландски художник, предаде "Асошиейтед прес".

Ане Лендерс казва, че "почти случайно" е открила, че кучето от творбата на Рембранд наподобява това в рисунка с перо и мастило от 1619 г. на Адриан ван де Вене.

"Не търсех това, беше наистина неочаквано", споделя тя.

Лендерс прави откритието, когато посещава изложба в музей в южната част на Нидерландия и погледът ѝ попада върху картина на куче от Ван де Вене, отпечатана в книга на поета Якоб Катс. Оригиналната рисунка, която се оказва част от впечатляващата колекция на "Райксмузеум", също е била изложена, допълва БТА.

"Приликата е толкова голяма, че в първия момент си помислих, че Рембранд е използвал това", казва още кураторката.

Ане Лендерс прави проучване и сравнява кучетата на Ван де Вене и Рембранд, тяхната поза, дори и нашийниците, които носят.

Откритието е най-скорошното от поредица разкрития, направени по време на дългогодишния проект за изследване на известната картина с помощта на съвременни техники.

"Операция "Нощна стража" започна през 2019 г., като реставрацията на прочутата творба вероятно ще продължи с години.

"Човек е склонен да мисли, че след като картината е изучена толкова добре, знаем всичко за нея", каза директорът на музея Тако Дибитс. "Хубавото на великото изкуство обаче е, че винаги можеш да откриеш нещо ново", допълва той.

Според експертите двамата художници са си позволили малко поетична свобода и това им е попречило да изяснят породата на кучето и дали тя е нидерландска или френска. "Никога няма да стигнем до заключение по този въпрос", казва Дибитс.

