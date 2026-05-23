Направиха торта "Бангаранга" във Варна
кадър: Нова тв
Еуфорията след голямата победа не подмина и менюто ни. Сладкарница във Варна подготви специален жест по повод успеха на българската ни звезда DARA, като създаде торта в нейна чест.
Но тази торта има и благородна кауза - средствата от всяко продадено парче ще отидат за лечение на дете в нужда, предава Нова телевизия.
"След като тя се класира за финала, ние се вдъхновихме и решихме да обявим една инициатива ако тя бъде в първите 3 места на финала, да направим дизайн на торта", споделя собственикът на сладкарница Михаил.
От сладкарница отправиха покана към DARA да опита тортата на място.
