Напредва изграждането на Черноморския младежки център във Варна

Снимка: Община Варна

Строително-монтажните дейности по новата база на Черноморския младежки център в район „Аспарухово“ се изпълняват по график и се очаква да приключат в срок. Това стана ясно по време на пресконференция на екипа на центъра, на която бяха представени както напредъкът по ремонта на сградата, така и резултатите от реализираните досега дейности за младите хора във Варна.

Към момента фасадата на сградата е почти изцяло завършена, като предстои изпълнението на част от вътрешните довършителни работи. След приключването на ремонта центърът ще разполага с модерна и достъпна среда за обучения, младежки инициативи, срещи, конференции и събития.

От началото на дейността си Черноморският младежки център е организирал над 50 обучения, събития и инициативи, в които са се включили близо 1700 млади хора от Варна и региона. Програмите се разработват на база проучване на потребностите на младежите и са насочени към развитието на лидерски умения, гражданска активност, предприемаческа и финансова грамотност, доброволчество и социално включване.

Значителен интерес предизвикват обученията по дигитална грамотност за ученици на възраст 16 - 17 години. До момента над 250 младежи са получили сертификати след успешно завършване на програмата, а обученията продължават и през тази година.

Сред актуалните инициативи на центъра са Академията за гражданско образование, Скаутската академия и програмата „Моето психично здраве“, която предлага безплатни консултации и подкрепа за млади хора. Екипът отчете и засилен интерес към възможностите за реализиране на собствени младежки инициативи, като все повече участници се включват не само в събитията, но и в тяхната подготовка и организация. В най-активните периоди в дейностите на центъра се включват до 40 доброволци.

Черноморският младежки център работи в партньорство с ученически и студентски организации, сред които Варненският ученически съвет, студентски съвети и Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта. Центърът е лицензиран оператор на Международната награда на херцога на Единбург, която предоставя възможност на младите хора да участват в международно призната програма за личностно развитие под ръководството на обучени лидери и ментори. Предстои и издаването на специализиран наръчник за млади хора с полезна информация и практически насоки за образование, развитие и активно гражданско участие.

Редактор "Екип на Петел",

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