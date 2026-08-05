Напрежение и остри реакции в Италия след антисемитски инцидент с италиански младежи в Банско

кадър: Нова тв

Група български младежи се е отправила със заплахи, антисемитски обиди и нацистки възгласи към десетки италиански еврейски ученици от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско. Инцидентът предизвика изключително остра реакция в Италия, като случаят стигна до италианските институции и политици, а външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства, предаде Нова телевизия.

От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция са реагирали, образувана е преписка, а всички участници в инцидента вече са установени.

Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Пирин и Банско, като преди да си тръгнат, са били отседнали в хотел. Там те са забелязали идването на група младежи с черни фланелки, които са викали „Хайл Хитлер” и са имали агресивно поведение. Учениците са се барикадирали в хотела, а придружаващите ги учители са ги съветвали да се отдръпнат от прозорците и да бъдат внимателни.

Напрежението е предизвикало силно възмущение на всички нива в Италия, като историята се разказва обширно в медиите. Италианската еврейска общност е съобщила за съществуването на сайтове и комуникация в социалните мрежи, в които се разменя информация в кои хотели, кога и къде отсядат израелски граждани. Италиански политически лидери, сред които и Мария Елена Боски, са поискали реакция чрез италианското външно министерство към българското външно министерство.

„Антисемитизмът, който изглеждаше погребан след Втората световна война, за съжаление се проявява и днес”, коментира писателят Габриеле Нисим. Той допълни, че това може да се случи дори в страна като България, която е известна в историята със спасяването на своите евреи благодарение на личности като Димитър Пешев и на Българската православна църква.„Именно в тази страна ставаме свидетели на прояви на съвременен антисемитизъм, нападнати са млади италиански евреи, дошли в България, за да разкажат историята на Втората световна война и спасяването на българските евреи”, посочи още той. По думите му всеки път, когато има прояви на антисемитизъм, сме длъжни категорично да ги осъдим, а България трябва да даде много важен сигнал към Европа.

Редактор "Екип на Петел",

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