Напрежение на Хаинбоаз заради еврозоната: Има пострадали полицаи

Напрежението на протеста край Хаинбоаз ескалира, след като протестиращите не бяха допуснати от жандармерията да застанат на пътното платно.

Протестът е организиран от 27 правителствени и неправителствени организации и е насочен към запазване на българския лев и оставка на правителството.

