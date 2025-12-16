Напрежение на протеста в Несебър, има задържан

Булфото

Един човек беше задържан по време на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър за нарушаване на обществения ред. Това доведе до напрежение между полицията и протестиращите, които настояваха задържаният да бъде освободен.

Жена не позволи на полицейския автомобил да потегли, докато вътре се намираше задържаният. След проведена беседа мъжът беше освободен от органите на реда.

По-рано по сградата на Общинския съвет бяха хвърлени и яйца. По време на протеста граждани опитаха да блокират входа на сградата на Общинския съвет, предаде БНТ.

Повод за недоволството на гражданите са предложени промени в Наредбата за местните данъци и такси.

