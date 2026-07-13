Напрежение след инцидент с чужденец с тротинетка в центъра на София, полицията се намеси

Булфото

Напрежение възникна в центъра на София след инцидент с електрическа тротинетка на кръстовището на бул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Георги С. Раковски“.

По първоначална информация водач на електрическа тротинетка, който е бил с предпазна каска, е блъснал чужд гражданин. След инцидента между двете страни е възникнал спор, което е наложило намесата на полицейски екипи, предаде Булфото.

На място са пристигнали служители на сектор „Пътна полиция“, както и екип на Първо районно управление на СДВР, на чиято територия е станал инцидентът.

Към момента се изясняват обстоятелствата около случилото се. Няма официална информация за тежко пострадали, а органите на реда извършват проверка и установяват причините за произшествието. Инцидентът е поредният случай, който поставя на дневен ред безопасността при движението на електрически тротинетки в столицата.

Редактор "Екип на Петел",

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