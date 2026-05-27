Напрежение в Берковица, възрастен мъж е пострадал

Кадър: БНТ

Напрежение тази вечер в квартал "Раховица" в Берковица. Наложи се на място да се намеси жандармерия. Към момента ситуацията е овладяна, но униформените ще останат там през цялата нощ, пише БНТ.

До напрежението се стигнало заради възникнал битов конфликт. Пострадал е възрастен мъж, който е откаран в Спешна помощ за преглед.

От МВР съобщиха за БНТ, че към момента няма опасност от ескалация, тъй като са предприети незабавни действия за потушаване на възникналия конфликт.

Образувани са две досъдебни производства. Утре се очаква повече информация по случая от разследващите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!