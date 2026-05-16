Напрежение в Габрово: Пастор заплаши кмета на града с линч

Кадър БНТ

Кметът на Габрово - Таня Христова, призова да не се използват страховете на хората за политически цели след серията от протести в града.

Думите ѝ са в отговор на публикация на пастор от Лом, който вчера поиска оставката ѝ в социалните мрежи и я заплаши с публичен линч и протести.

„Тази кметица веднага да си дава оставката, аз ще накарам децата да я линчуват, не майките. Ще направим национален протест. Тя остави едно семейство веднага на улицата, общинско семейство, дете, което учи 10 клас и са на улицата“, написа пасторът Петко Асенов.

„Няма как да приема подобни заплахи без значение от кого идват, няма как обаче да си позволя като човек и като кмет това да се превръща в конфликт или в използване на ситуацията за етническото противопоставяне. Това е най-лошият сценарий за Габрово“, отговори Таня Христова.

До напрежението в Габрово се стигна след битов скандал, прераснал в бой, припомня БНТ. Вътрешният министър разпореди проверка, а градът е със засилено полицейско присъствие.

По случая е задържан 36-годишен мъж, който има и предишни криминални регистрации.

