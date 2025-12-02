Напрежение в Силистра заради планове за строеж на ветропарк с 43 генератора

Снимка: Пиксабей

Жители на Силистра излязоха на протест срещу предложението за изграждане на ветропарк с 43 ветрогенератора.

Час преди насроченото обществено обсъждане на проекта те блокираха ключов участък от една от главните улици в града, заявявайки категоричното си несъгласие с мащабното инвестиционно намерение, предава БНР.

Недоволните предупреждават, че проектът застрашава земеделските земи, природата и спокойствието на близките населени места.

Само за седмица бяха събрани близо 2000 подписа, съобщи Геомил Георгиев:

"Аз лично не съм против ветрогенераторите, а съм против това да бъдат поставени в близост до хората заради вредите, които причиняват".

Становище от името на Съюза на дунавските овощари и Националния ловен съюз изрази Мирослав Черников:

"Това ще е навреди страшно много на овощарството, както и на земеделието. Както знаете, в България ловците са 160 000 човека и ако се наложи, ще дойдем тук всички".

Към отрицателните позиции се присъединиха и от Областния съюз на земеделските кооперации.

Юристи обявиха, че Филип Георгиев – представител на инвеститора, фигурира и като пълномощник на Общината, с делегирани от кмета права, което според тях е нарушение.

Самият Георгиев коментира след срещата, продължила близо четири часа, че не е постигнат добър диалог: "Хората бяха изглежда и предварително настроени".

По думите му ще са нужни още две-три години, преди да приключи разрешителният режим и евентуално да се финализира инвестиционното предложение.

Срещата премина при силни викове "Оставка" и "Вън инвеститорите".

Предстои разглеждане от Общинския експертен съвет – след становище на РИОСВ-Русе, а след това - гласуване в Общинския съвет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!