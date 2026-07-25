Напрежение в Ямболско заради разполагането на американски военни самолети в авиобаза „Безмер“

Стопкадър Нова Тв

Решението на Народното събрание за разполагане на американски военни самолети и цистерни в авиобаза „Безмер“ предизвика напрежение сред жителите на 26 населени места в Ямболско. През седмицата започна подписка срещу разполагането на техниката, а в петък вечерта се проведе и протест. В рамките на ден и половина в подписката са се включили над 3500 души, пише nova.bg.

Основните притеснения на местните жители са свързани с това, че никой не се е допитал до тях преди вземането на решението. Те се опасяват и че присъствието на американски военни самолети цистерни може да превърне региона в потенциална мишена. Местните жители смятат още, че по този начин България може да бъде въвлечена във военен конфликт, който не засяга пряко страната ни.

В петък министърът на отбраната посети Ямбол и се срещна с кметовете на пет общини, в които се разпространява подписката. Срещата се проведе без присъствието на журналисти. Министърът призна, че срещата е закъсняла, но увери, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на хората и че те не трябва да се притесняват.

Редактор "Екип на Петел",

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