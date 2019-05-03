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Напрежение във Великобритания! Ражда ли Меган Маркъл в този миг?

03.05.2019 / 16:45 4

Меган Маркъл ражда. Това сподели в социалните мрежи свидетел, според който покрай него преминали колите на Меган и Хари, на една от които имало бебешко розово одеялце на задния прозорец, съобщава "Стандарт".


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Действието се разиграло близо до дома на кралското семейство . Според 37-годишния моторист, младото семейство било взето от дома им, за да бъде откарано в болница, където ще се сдобият с наследник.

"Полицията ни спря и ни помоли да отбием встрани от пътя. Беше много учудващо за мен”, разказа за "Сън”, Акиб Ханиф.

Припомняме, че Меган Маркъл и Хари оповестиха, че очакват бебето си през пролетта. Също толкова интересно е, че на 4 май е била родена принцеса Даяна. Ако слуховете се потвърдят, скоро можем да очакваме новия наследник.

 

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Коментари
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4
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 31867 | Одобрение: -31103
Гледай си турския сериал.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
9
3
4udovi6teto (преди 1 час)
Рейтинг: 9666 | Одобрение: 4526
Мили Петльо, демонстрираш тотално оглупяване като медия. Милиони жени по света раждат детенцето си в този миг, кво толкова с Меган? Ангелче
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001222017028
Валери Станков
1
8
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 31867 | Одобрение: -31103
Интелигентна двойка.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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