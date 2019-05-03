Напрежение във Великобритания! Ражда ли Меган Маркъл в този миг?

Меган Маркъл ражда. Това сподели в социалните мрежи свидетел, според който покрай него преминали колите на Меган и Хари, на една от които имало бебешко розово одеялце на задния прозорец, съобщава "Стандарт".

Действието се разиграло близо до дома на кралското семейство . Според 37-годишния моторист, младото семейство било взето от дома им, за да бъде откарано в болница, където ще се сдобият с наследник.

"Полицията ни спря и ни помоли да отбием встрани от пътя. Беше много учудващо за мен”, разказа за "Сън”, Акиб Ханиф.

Припомняме, че Меган Маркъл и Хари оповестиха, че очакват бебето си през пролетта. Също толкова интересно е, че на 4 май е била родена принцеса Даяна. Ако слуховете се потвърдят, скоро можем да очакваме новия наследник.

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