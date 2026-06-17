Напрежението ескалира: Българи затварят границата със Северна Македония

Пиксабей

Неправителствени организации обявиха, че тази неделя, 21 юни, ще блокират и трите гранични пункта между България и Северна Македония в знак на протест срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка, предаде Новини.бг.

Организаторите от сдруженията „Куберовъ воинъ“ и „Фондация Македония“ призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11:00 и 13:00 часа на граничните пунктове Гюешево – Деве Баир, Станке Лисичково – Делчево и Златарево – Ново село.

В призива за участие се посочват имената на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Люпчо Георгиевски от Битоля като примери за хора, които според организаторите са станали жертва на репресии в последните месеци.

Друг повод за напрежение е и подпалването на автомобилите на българското дипломатическо представителство в Скопие.

Редактор "Екип на Петел",

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