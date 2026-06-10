Напрежението между Полша и Украйна заради историческия спор се изостря

Пиксабей

Спорът между Варшава и Киев в исторически план продължава да тлее без решение и да разделя полската външна политика, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера във Варшава, че украинската страна трябва да поеме отговорност за кризата и съответно за намирането на изход от нея.

В същото време той призова консервативния полски президент Карол Навроцки да не допуска конфликтът със съседната държава да се изостря още повече.

Киев не даде коментар на изявленията, направени във Варшава.

Украинският президент Володимир Зеленски предизвика спора в края на май, когато даде на едно от подразделенията на Въоръжените сили на Украйна почетното наименование „Героите на УПА“ (Украинската въстаническа армия).

В Киев почитат паметта на бойците от УПА, тъй като те се противпоставят на съветската власт след Втората световна война. По време на войната обаче тези въоръжени формирования извършват масови убийства на десетки хиляди поляци в района на днешна Западна Украйна.

В Полша отдаването на почит на УПА предизвика възмущение сред всички основни политически сили, а Навроцки заяви, че Зеленски трябва да бъде лишен от полския Орден на Белия орел.

През уикенда началникът на кабинета на Зеленски – Кирило Буданов – взе участие в разговори във Варшава с представители на правителството и президентската администрация, но без да бъде постигнато решение на спора.

Конфликтът възникна в особено неподходящ момент, отбелязва ДПА, тъй като на 25 и 26 юни в полския град Гданск ще се състои конференция за възстановяването на Украйна с участието на ЕС, Г-7 и други донори.

Полша и Украйна ще бъдат домакини на събитието.

Туск заяви, че не очаква кризата в двустранните отношения да се отрази на присъствието на Зеленски на форума в Гданск, на който той на практика е съорганизатор, съобщи Укринформ.

Полският лидер също така не пожела да изказва мнение по въпроса защо украинският лидер е решил при последното си задгранично посещение да пътува не както обикновено през полския град Жешов, а през Кишинев. По думите на Туск това е нещо, което засяга вътрешните работи на Украйна, поради което не желае да коментира.

Редактор "Екип на Петел",

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