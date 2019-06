Напрежението расте! Иран показа карти къде е свален американският дрон, Тръмп пък се закани, че...

Иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф пусна в Туитър карта с точни координати. Според него те показват, че сваленият в четвъртък от Иран американски дрон се е намирал в териториалното въздушно пространство на Иран, пише Блиц.

На картата са изобразени и два жълти квадрата по маршрута на дрона. Според данните те обозначават изпратени на дрона ирански радио предупреждения.

„Не може да има съмнение къде се е намирал безпилотният самолет, когато е бил свален“, заяви Зариф.



Припомняме, че по-рано иранската организация за гражданска авиация обяви, че въздушното пространство на Иран е безопасно за преминаващи над него авиолинии.



"Контролираното от Иран въздушно пространство над Персийския залив и други въздушни маршрути са напълно безопасни", каза говорителят на службата за гражданска авиация Реза Джафарзадех. Американското Федерално авиационно управление издаде в четвъртък извънредна заповед, с която забрани американски авиопревозвачи да преминават над морската територия в контролираното от Техеран въздушно пространство над Ормузкия проток и Оманския залив. Някои международни авиолинии предприемат подобни предпазни мерки.



От своя страна пък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че ще наложи допълнителни санкции на Иран, за да му попречи да се сдобие с ядрени оръжия и че възможността да бъдат предприети военни действия срещу Иран "остава на масата".

"Въвеждаме допълнителни санкции срещу Иран. В някои случаи придвижваме нещата бавно, но в други случаи действаме бързо", заяви Тръмп. Президентът на САЩ увери, че ако иранците се откажат от ядрената си програма, той ще стане най-добрият им приятел. "Няма да допуснем Иран да се сдобие с ядрено оръжие и когато те приемат това, ще имат богата страна, ще са толкова щастливи и аз ще съм им най-добрият приятел. Надявам се това да се случи", каза Тръмп.

Той изрази готовност САЩ бързо да постигнат споразумение с Иран, което да съживи иранската икономика. "Ще го наречем "Да направим Иран отново велик", каза Тръмп. Тръмп благодари на Иран, че не е свалил в четвъртък пилотиран американски разузнавателен самолет. Президентът определи като "много мъдро" решението на Иран да не се открива огън по пилотирания самолет, който е летял редом със сваления американски дрон.



Въпреки това Съединените щати свикват закрито заседание на Съвета за сигурност на ООН за Иран. На него ще бъдат представени доказателства, че Техеран е отговорен за нападенията срещу танкери в района на Персийския залив. Отношенията между Техеран и Вашингтон рязко се влошиха преди година, когато президентът Тръмп оттегли страната от 6-странното споразумение за ядрената програма на Иран.



For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.



There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS