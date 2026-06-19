Напрежението в отбора на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Стопкадър Спортал.бг

Напрежението в португалския национален отбор ескалира и се заговори за своеобразна „гражданска война“, след като се появиха твърдения, че Кристиано Роналдо е бил саботиран от съотборниците си по време на равенството 1:1 с ДР Конго.

Роналдо не успя да отправи нито един точен удар към вратата на съперника, който е с 40 места по-надолу от Португалия в ранглистата на ФИФА. В същото време мениджърът Роберто Мартинес отнесе критики за отказа си да смени изпитващия затруднения нападател, като се появиха предположения, че той се „страхува“ от Роналдо.

След мача към съотборниците на Роналдо бяха отправени яростни обвинения от неговите ревностни фенове, включително и от сестра му, Катя Авейро, която намекна за заговор с цел изолирането на ветерана от играта.

Авейро, която само ден по-рано хареса публикация в Инстаграм, обвиняваща Бруно Фернандеш в слаби игри за националния отбор, разкритикува тима за това, че топката се „подава назад“.

„Като по чудо забравиха как да си подават топката, да я отнемат, да организират контраатаки. Играта се сведе до подавания назад и в средата на терена... странно Световно първенство. Много странно“, написа тя.

Известният португалски спортен журналист Витор Пинто твърди, че ситуацията рискува да прерасне в гражданска война в рамките на отбора.

„Това показва риска от гражданска война в националния отбор“, каза той. „Има реакция на всяка критика, отправена към Кристиано Роналдо, и оттам идва голяма част от поляризацията.

Не вярвам, че е имало бойкот срещу Кристиано Роналдо – нека изясним това от самото начало.“

Повтарям, не е имало организиран бойкот срещу Кристиано Роналдо в националния отбор. Вярно е обаче, че Португалия не комуникираше ефективно със своя централен нападател, нито използваше стратегия, при която нападателят създава пространства за други, които да пробият защитата и да завършат атаката.“

След мача с ДР Конго, публикациите в Инстаграм на Бруно Фернандеш, Витиня, Жоао Невеш и Педро Нето бяха залети с коментари, обвиняващи ги, че умишлено са саботирали Роналдо.

Невеш също попадна под обстрел заради коментарите си след мача, в които заяви, че Роналдо „не е по-различен“ от всеки друг играч в отбора.

„Знаем какво е направил Кристиано за нас, за националния ни отбор и за световния футбол. Но в този момент той и ние знаем, че не е по-различен“, каза Невеш.

Той е просто още един играч тук, за да помогне. Не е по-различен от останалите. Тук е, за да допринесе, точно както всички нас.“

Скоро след като коментарите му се разпространиха, фенове на Роналдо наводниха секцията за коментари в Инстаграм профила на Невеш с негативни реакции, включително и в последните публикации на приятелката му, Мадалена Арагао.

Въпреки страстната си фенска база, Роналдо беше критикуван от известни анализатори, сред които и Тиери Анри, който заяви, че бившата звезда на Реал Мадрид е проявил егоизъм по време на мача.

„Отборът трябва да вкара, а не ти да вкараш“, каза бившият нападател на Арсенал и Франция по Fox News.

След това Анри изтъкна момент, в който Роналдо пречи на съотборника си Бруно Фернандеш, като ударът му минава встрани от вратата, а Фернандеш изглежда видимо разочарован.

„Кристиано Роналдо е бил в тази ситуация много пъти. Ако направиш такова движение тук, караш защитника да вземе решение да отиде към малкото наказателно поле“, каза Анри. „Но тъй като той иска да вкара, застава на пътя на Бруно Фернандеш.“

„Ако беше влязъл в малкото наказателно поле, защитникът щеше да го последва и Бруно Фернандеш щеше да вкара с лекота. Но тъй като той иска да вкара, застава на пътя на връщащата топка – виждате и двамата играчи и за защитата е по-лесно. Това е моята гледна точка: отборът трябва да вкара, а не ти. Видяхте реакцията на Бруно Фернандеш отзад: „Остави я да мине. Движи се, създай пространство, за да мога да я вкарам.“ Това не се случи.“

Най-острата критика обаче дойде от коментатора на BBC 5 Live Крис Сътън, който нарече селекционера на Португалия Мартинес „срамен“ за това, че е избрал да смени други играчи въпреки неспособността на Роналдо да повлияе положително на отбора си.

„Това е срамно от страна на Роберто Мартинес“, каза Сътън по време на предаването на BBC 5 Live за мача от група K. „Дали всички гледаме различен мач? Играта подминава Роналдо. Мартинес се страхува. Той не е мениджърът.“

След това Сътън добави в социалните мрежи: „Срамно слабо представяне от Роберто Мартинес. Трябваше да извади Роналдо, но се страхува да не го разстрои. Роналдо на практика е мениджърът на Португалия.“

Мартинес отговори на критиките, като настоя, че не би имало „никакъв смисъл“ да сменя най-великия голмайстор в португалската история, когато страната му се нуждае от гол, пише Спортал.бг.

„Изпитвахме трудности, защото те играеха със защитен вал от шестима“, аргументира се Мартинес. „И в такава ситуация можеш да използваш неговите качества.

Няма смисъл да вадиш от игра футболист като Кристиано, когато имаш нужда от голове.

Правият път невинаги е най-бързият. Начинът, по който той привлича защитници и използва празните пространства, е безценен. Когато се нуждаеш от голове, ти трябва играч като Кристиано Роналдо на терена.“

Следващият мач на Португалия е срещу Узбекистан във вторник от 20:00 часа българско време, като това ще бъде втората среща на тима от груповата фаза.

Редактор "Екип на Петел",

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