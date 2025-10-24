Напусна неочаквано „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Неочаквано за всички Гизем е аут от „Игри на волята“. Тази вечер на Стената на разстрела тя падна още на минута и 15 секунди.

Гизем е на 25 и е кондиционен треньор на деца с увреждания. В надпреварата тя залага както на силата, така и на стратегията. Печели второ място в кастинг битка, което ѝ отрежда и присъединяване към изгнаниците на Блатото в "Игри на волята".

Тази вечер на елиминационната битка на Арената се борят номинираните Ивайло и Радостина от Завоевателите и Гизем и Наталия от Феномените.

Победителят ще продължи участието си в надпреварата, загубилият ще каже сбогом на Дивия север, а двама ще бъдат изпратени на индивидуална елиминационна битка.

