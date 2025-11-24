Напусна ни Атанас Качаков - едно голямо "черно-бяло" сърце

Снимка Пиксабей

Днес Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце. С тъга споделяме, че ни напусна Атанас Качаков - наш приятел, наш брат. Това съобщиха от Фенклуб Локомотив Пловдив, пише Пловдив 24.



Ето какво още написаха "черно-белите" привърженици:



Наско беше от онези локомотивци - истински, всеотдаен, винаги готов да помогне, винаги на линия, когато става дума за Локо. Усмивката му, думите му, присъствието му ще липсват много - и на трибуните, и извън тях.



Черно-бялата фамилия е по-бедна без него.



Поклон пред паметта му.



Погребението ще се състои утре от 13:00 часа, село Рогош.



Нека всички, които го познавахме и обичахме, го изпратим по локомотивски - с уважение и обич.

