Напусна ни легенда на българския футбол

На 77-годишна възраст си отиде легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата.

Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава, предаде БНР.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия.

Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

"Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа", написаха от ЦСКА на официалния си сайт.

