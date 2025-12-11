Напуснал ИТН от Свищов: Вярвахме в каузата, но ни игнорираха

кадър Нова телевизия

Общинският съветник от Свищов Петко Петков обясни по Нова телевизия защо е напуснал групата на ИТН в местния парламент. Заедно с него десетки хора в местната структура на партията на Слави Трифонов също се разграничиха от нея.

„Бяхме против модела Борисов-Пеевски, бяхме част от протеста, а сега партията води друга политика. Хората ме питат дали само Тошко Йорданов и Слави Трифонов не усещат влиянието на Пеевски във властта”, каза Петков.

„Вярвахме искрено в каузата, но ни неглижираха”, допълни вече независимият общински съветник и допълни, че от месеци се срамува от политическите действия на ИТН.

„Това, което преля чашата, е защото вярвахме, че ИТН ще е коректив във властта”, подчерта общинският съветник. Петков допълни, че всяка структура на партията в страната трябва сама да прецени как да постъпи.

