Наръгаха мъж край столичен мол

20.08.2025 / 21:15 0

Пиксабей

Столичната полиция задържа 26-годишен мъж за нападение с нож. Инцидентът е станал в района на търговския център на бул. „Цариградско шосе“.

Пострадалият е на 50 години, настанен е в болница. Опасност за живота му няма.

Нападателят е издирен за няколко часа и задържан, предаде бТВ.

Все още не е ясна причината за нападението. Няма информация дали в четвъртък ще бъде предаден на прокуратурата.

 

