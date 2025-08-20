Наръгаха мъж край столичен мол

Пиксабей

Столичната полиция задържа 26-годишен мъж за нападение с нож. Инцидентът е станал в района на търговския център на бул. „Цариградско шосе“.

Пострадалият е на 50 години, настанен е в болница. Опасност за живота му няма.

Нападателят е издирен за няколко часа и задържан, предаде бТВ.

Все още не е ясна причината за нападението. Няма информация дали в четвъртък ще бъде предаден на прокуратурата.

