Наръгаха мъж в Кюстендил
18.08.2025 / 13:56 0
снимка Булфото
Намушкаха 48-годишен мъж край търговски обект в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал снощи.
На пострадалия мъж е оказана помощ в болница - с две прободни рани е, без опасност за живота.
Извършителят на деянието е 60-годишен кюстендилец, който е задържан, предаде Дарик.
