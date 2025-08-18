Наръгаха мъж в Кюстендил

снимка Булфото

Намушкаха 48-годишен мъж край търговски обект в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал снощи.

На пострадалия мъж е оказана помощ в болница - с две прободни рани е, без опасност за живота.

Извършителят на деянието е 60-годишен кюстендилец, който е задържан, предаде Дарик.

