Нараства броят на отсъстващите ученици поради болест в община Балчик

Според ежедневните данни, които се подават в Регионалното управление по образованието, броят на отсъстващите поради болест в шестте общински училища е 182-ма ученици, които представляват 14.80 процента от 1229 по списък.

Най-висок е процентът на липсващите в класните стаи в ОУ „Васил Левски“ в село Соколово – 18.87%. следвано от гимназия "Христо Ботев“ в Балчик, което е и училището с най-много ученици – 402-ма, заболелите са 18.16% или 73-ма, посочва Радио Варна.

Най-нисък – под седем на сто, са заболелите в средното училище „Христо Смирненски“ в село Оброчище.

В останалите три учебни заведения процентите са: ОУ „Антим“ гр. Балчик – 15.9%, ОУ „Г.С. Раковски“, село Сенокос – 14.29%, в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – 13.70%.

