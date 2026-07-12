Нараства броят на страните по света, където социалните мрежи са забранени за непълнолетни

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия се готви да регулира достъпа на непълнолетните до социалните мрежи, в момент, когато все повече страни по света забраняват или планират да ограничат използването на тези платформи от тийнейджърите.

По данни на Франс прес към днешна дата в тази категория попадат поне 20 държави, пет от които вече са въвели ограничения за достъп. Повечето от тези мерки са съвсем нови и са насочени към лица на възраст под 15 или 16 години.

На ниво Европейски съюз експертна комисия трябва да представи препоръките си пред Еврокомисията утре, а Брюксел се очаква да вземе решение преди края на лятото.

Къде вече са в сила ограничения?

В категорията на страните, в които вече са в сила ограничения, се нареждат Австралия, където от декември 2025 г. социалните мрежи са забранени за лица под 16 години, и Бразилия, където закон, влязъл в сила през март, задължава платформите да свързват профилите на лицата под 16 години с тези на техните родители и ги задължава да проверяват възрастта на потребителите.

Австралия стана на 10 декември първата страна в света, която забрани социалните медии за деца под 16 години, като им блокира достъпа до платформи като TикТок, ЮТюб, Инстаграм и Фейсбук. Регулациите там са едни от най-строгите в света. Компаниите, които не спазят изискванията, могат да бъдат санкционирани с глоби до 49,5 милиона австралийски долара (34,9 милиона щатски долара), отбелязва Ройтерс.

В Китай, където интернет се регулира строго от държавата, достъпът на непълнолетните до социалните мрежи се ограничава постепенно от 2019 г. насам – първоначално с ограничения по време и “вечерни часове“ за онлайн игрите, а от 2023 г. – и за социалните мрежи и стрийминг платформите.

От март Индонезия забранява достъпа до социалните мрежи на лица под 16 години. Същото важи и за Малайзия, където закон, влязъл в сила през юни, изключва лицата под 16 години от основните платформи.

Турция е на път да се присъедини към тази група страни: закон, приет през април, който трябва да влезе в сила в края на тази година, ще изключи лицата под 15 години от социалните мрежи.

Същото важи и за Обединените арабски емирства (ОАЕ), където забрана за лица под 15 години, обявена през юни, ще влезе в сила до една година.

В Германия непълнолетните на възраст от 13 до 16 години имат право да използват социалните медии само ако родителите им дадат съгласие. Защитниците на правата на децата твърдят, че контролът е недостатъчен, отбелязва Ройтерс.

Планирани ограничения

В рамките на ЕС гръцкото правителство обяви в началото на април, че възнамерява да забрани достъпа до социалните мрежи на лица под 15 години, считано от януари 2027 г., докато Австрия и Словения подготвят законопроекти за забрана за лица под 14 и 15 години (съответно).

В Германия, където канцлерът Фридрих Мерц подкрепя по-строго ограничение или дори забрана за непълнолетните, експертна комисия предложи два варианта: постепенна забрана в зависимост от възрастта или конкретни ограничения според платформите.

В Швеция правителствена комисия предложи забрана за лица под 15 години, влизаща в сила от 2028 г. В Дания правителството обяви през октомври 2025 г., че ще предложи забрана на “няколко социални мрежи“ за лица под 15 години. Ирландското правителство предупреди, че обмисля да приеме законодателство, ако ЕС не вземе решение.

Извън ЕС норвежкото правителство ще представи до края на годината законопроект, забраняващ достъпа на лица под 16 години, докато Канада обяви на 10 юни законопроект, който също определя минималната възраст на 16 години.

Във Великобритания министър-председателят в оставка Киър Стармър обяви в средата на юни закон за забрана на достъпа до социалните мрежи за лица под 16 години, чието влизане в сила се предвижда за началото на 2027 г.

В Индия, където няколко щата обмислят забрани за достъп до социални мрежи за непълнолетни, правителството обяви през февруари, че води преговори с платформите относно бъдещи ограничения.

Законодателни предложения в процес на разглеждане

Във Франция законопроект за забрана на социалните мрежи за лица под 15-годишна възраст беше приет през януари на първо четене от Националното събрание, след което беше изменен от Сената, така че да предвижда забрана само за най-вредните платформи, което предизвика резерви от страна на Европейската комисия. Очаква се окончателният вариант на текста да бъде готов в следващите седмици, като правителството се надява законът да влезе в сила през септември.

В Португалия законопроект, внесен през февруари от депутати от управляващата дясна партия, определя на 16 години “цифровото пълнолетие за самостоятелен достъп до платформи, услуги, игри и приложения“.

В Испания законопроект, представен през март 2025 г. и в процес на разглеждане в Камарата на депутатите, предвижда минималната възраст за регистрация в социална мрежа да бъде повишена на 16 години (понастоящем е 14 години).

В Италия законопроект, който в момента се разглежда, предвижда забрана на достъпа до социалните мрежи за лица под 15 години.

В България опозиционната коалиция ГЕРБ-СДС внесе този месец в парламента предложение за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Предложението предвижда социалните мрежи за деца до 16 години да бъдат напълно забранени, а тези на възраст от 16 до 18 години да ги използват само през деня. Според внесеното законодателно предложение изключение ще има само за приложенията, които са одобрени и се използват в клас.

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