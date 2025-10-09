Булфото

Нараства делът на държавните болници с надлимитна дейност спрямо дела на частните лечебни заведения с такава дейност - това показват резултатите от серия проверки на Здравната каса (НЗОК) в 42 лечебни заведения у нас, които са с най-значително увеличение на хоспитализациите през тази и миналата година.

Данните бяха представени от управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски пред депутатите от здравната комисия в НС.

Проверяващите са открили близо 700 нарушения, а болниците трябва да възстановят на Здравната каса средства в размер на 1 469 000 лева, предаде БНР.

По време на проверките през юли и август надлимитната дейност е намаляла с 90 процента спрямо началото на годината, отчете Стефановски:

"Хипотезата, че частните болници правят повече нарушения или източват Касата, не потвърди от тези проверки. Другата хипотеза, че болниците правят фиктивни хоспитализации - не, дами и господа, пациентите си бяха по леглата. Само в 0,51% от случаите на внезапен контрол бяха установени, че липсват пациенти по леглата си. Съответно, болниците бяха санкционирани за това".

От ръководството на Здравната каса предлагат въвеждане на електронна здравноосигурителна карта, с която пациентът да потвърждава извършването на всяка медицинска дейност, заплащана с публични средства.

"Другото, което може лесно да се въведе - изразяване на информирано съгласие от пациента за всички извършени дейности при дехоспитализация. По този начин пациентът да верифицира, че е бил в болницата и са му извършени дадените дейности", каза управителят на Здравната каса доц. Петко Стефановски.

