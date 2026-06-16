Наредиха на отбора на Иран да напусне САЩ и да отиде в Мексико веднага след мача с Нова Зеландия

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Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне САЩ веднага след края на мача си от група "G" на Мондиал 2026 срещу Нова Зеландия, съобщи националният селекционер Амир Галеноей след равенството 2:2.

Той не уточни от къде е дошла заповедта, която промени предварителните планове на тима да прекара нощта в Калифорния. Галеноей каза, че след двубоя са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.

"Дори не ни оставиха време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана. Това ни създаде много проблеми", обясни треньорът, цитиран от агенция АП, цитира БТА.

"Не знам защо ни върнаха. Странно е и изглежда, че други хора планират престоя ни тук. Решенията се вземат на друго място. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния след мача и да се върнем на обяд. Не знам защо не стана така. По мое мнение нашият отбор е най-потисканият на световното първенство", добави иранският селекционер.

"Дори не получихме време да се приспособим след пътуването. Много от футболистите получаваха схващания и трябваше да ги заменяме. Причината не е тактическа, а защото се контузваха. Ще бъдат прегледани във вторник, но отново трябва да подчертая трудната ситуация, в която сме поставени", каза още Галеноей.

Припомняме, че имаше голяма несигурност дали Иран изобщо ще участва в Мондиал 2026, предвид въоръжения конфликт със съдомакините САЩ и с Израел. Наложи се персите да преместят лагера си за Световното от щата Аризона в Мексико.

Редактор "Екип на Петел",

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