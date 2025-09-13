Нарисуваха Сияна на пристанището в Приморско

кадри: Нова тв

Скалите на пристанището в Приморско вече също разказват история. Портретът на 12-годишната Сияна, както и този на Кирил Маричков са последните увековечени изображения на художника Стойко Гагъмов, които от скоро красят скалите на пристанището в морския град.

Авторът е известен с уникалните си рисунки върху гранит не само у нас, но и в чужбина. А у нас, картините му на открито са над 350. За него скалите на плажа в Приморско са живо платно за рисуване от вече 13 години. В галерията на открито има генерали, певци, светци, композитори, личности, които вече не са сред нас, но са оставили значима диря в нашата история.

Последният портрет на 65-годишния художник е на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа. Защото детето се превърна в олицетворение на жертвите по пътищата у нас.

„Не очаквах, че толкова хора ще ме помолят за нейната рисунка. Може би нейни съграждани бяха, които решиха да ме помолят да го направят този портрет защото аз знам че е тъжна история, особено за България да го рисуваш това, но исках да им откликна на желанието и го нарисувах”, разказва самият Гагъмов.

Той казва още, че е подбрал мястото за портрета с много внимание, а хората са оценили творбата му по възможно най-добрия начин. „Хубав камък избрах, да не е много блъскан от вълните. И го харесаха хората. Аз като видях снимката и в интернет с това котенце и си викам А точно! Такова лъчезарно дете излъчване и въобще. Нямаше как да не го нарисувам, просто заслужава. Минават граждани, снимат се. Оставят цветя, някои оставят пухени мечета”, каза още той за Нова тв.

Гагъмов обясни, че през зимата тук вълните често прехвърлят, стигат до камъните на брега, заливат ги. Но творбите му все пак издържат дори до пет или шест години. След това той ги ги реставрира.

Творецът признава че у нас най-голям приоритет са му личностите от българското възраждане. И си спомня, че най-трудно е било изрисуването на Свети Иван Рилски.



"Два-три пъти така имаше възможност да ме залеят вълните, но аз изчаках и просто този камък сякаш природата ми го даде да го нарисувам. Защото той се обърна сам от морето", сподели творецът.

Сред многобройните лица от скалите са тези на Вазов, Ботев, Левски, Преподобна Стойна, Вълчан Войвода, Моцарт, Чайковски, дори последната нестинарка от село Българи баба Злата.



"Някои го правя за 4 часа, друг го правя за 5 часа. Има някои които имат по-малко анатомия и мога да го направя за 3 часа. Ама не е хубаво да се бърза. На един портрет не му ли направиш очите той вече не е той", каза Гагъмов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!