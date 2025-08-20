реклама

Наркодилър се опита да избяга от полицаите във Варна

20.08.2025 / 10:37 0

снимка Булфото

44-годишен рецидивист се опита да избяга от варненските полицаи при опит да бъде задържан за проверка. Докато бягал от униформените мъжът изхвърлил по пътя си пакетче с метамфетамин. Последвало претърсване и на адреса, който задържания обитава. Там са намерени още пликчета с наркотичното вещество.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава
под наблюдението на прокуратурата, съобщиха от полицията.

 

