Нарочиха за преместване изоставени коли в няколко квартала на Варна
Булфото
Продължава премахването на неупотребявани коли, паркирани по улиците във Варна.
През тази седмица са набелязани за преместване 21 возила, зарязани в различни квартали на града:
Ауди, черен, без рег.табели - ул.Кап.Рончевски 8
Фиат Стило, сив, РТ-В8221ВА - ул.Царевец, зад бл.38
Форд Транзит, бял, без рег.табели - ул.Царевец, зад бл.38
Лада,бежов, РТ-В7144КС - ул.Клокотница 3
Мазада, сив, РТ-В9633РР - ул.Клокотница 3
Рено Клио, черен, РТ-В1363СВ - ул.Клокотница 3
Субару, сив, РТ-В8614ВХ - ул.Клокотница 3
Пежо 307, червен, РТ-В3071РМ - ул.Сирма войвода 1
Опел, сив, без рег.табели - ул.Дубровник, зад бл.16
Фолксваген, т.син, без рег.табели - ул.Дубровник, зад бл.16
Мазда 2, сив, РТ-СС9619АН - ул.Подвис, паркинг над бл.29
Мазда, св,син, РТ-В6233НВ - ул.Подвис бл.31 вх.Б
БМВ 520, бежов, РТ-В0776СН - ул.Ружа бл.7-8
Фолксваген Пасат, сив, РТ-В0656НК - ул.Даме Груев 8-10
Дайхацу, сив, РТ-В9195ВТ - ул.Яне Сандански бл.1 вх.1
Опел Вектра, вишнав, РТ-В5484НК - ул.Григор Пърличев 10
Шкода Фабия, сив, без рег.табели - ул.Овче поле 25
Фолксваген, сив, без рег.табели - ул.Цар Иван Срацимир 34
Опел, сив, без рег.табели - ул.Ивайло 29
Ситроен Берлинго, сив, В4174РХ - ул.Барутен погреб бл.4
Мерцедес, сив, без рег.табели - ул.Крепостна/ул.Яребична
Собствениците на излезли от употреба автомобили имат срок от 14 дни, за да ги преместят от общинските терени, след като получат стикер с предупреждение, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна.
Важно е да се отбележи, че преместването на автомобила на друго място с общинска или държавна собственост не отменя задължението, предписано от общината. Единственото допустимо решение е превозното средство да бъде преместено на терен с частна собственост, пише "Морето".
Всички разходи по транспортирането и съхранението на автомобила са за сметка на собственика. Максималният престой на общинския паркинг е до 3 месеца. След този период, ако собственикът не потърси автомобила си, той ще бъде предаден за разкомплектоване от лицензиран оператор, съгласно нормативните изисквания.
