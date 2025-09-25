Нарочиха за преместване изоставени коли в няколко квартала на Варна

Булфото

Продължава премахването на неупотребявани коли, паркирани по улиците във Варна.



През тази седмица са набелязани за преместване 21 возила, зарязани в различни квартали на града:



Ауди, черен, без рег.табели - ул.Кап.Рончевски 8



Фиат Стило, сив, РТ-В8221ВА - ул.Царевец, зад бл.38



Форд Транзит, бял, без рег.табели - ул.Царевец, зад бл.38



Лада,бежов, РТ-В7144КС - ул.Клокотница 3



Мазада, сив, РТ-В9633РР - ул.Клокотница 3



Рено Клио, черен, РТ-В1363СВ - ул.Клокотница 3



Субару, сив, РТ-В8614ВХ - ул.Клокотница 3



Пежо 307, червен, РТ-В3071РМ - ул.Сирма войвода 1



Опел, сив, без рег.табели - ул.Дубровник, зад бл.16



Фолксваген, т.син, без рег.табели - ул.Дубровник, зад бл.16



Мазда 2, сив, РТ-СС9619АН - ул.Подвис, паркинг над бл.29



Мазда, св,син, РТ-В6233НВ - ул.Подвис бл.31 вх.Б



БМВ 520, бежов, РТ-В0776СН - ул.Ружа бл.7-8



Фолксваген Пасат, сив, РТ-В0656НК - ул.Даме Груев 8-10



Дайхацу, сив, РТ-В9195ВТ - ул.Яне Сандански бл.1 вх.1



Опел Вектра, вишнав, РТ-В5484НК - ул.Григор Пърличев 10



Шкода Фабия, сив, без рег.табели - ул.Овче поле 25



Фолксваген, сив, без рег.табели - ул.Цар Иван Срацимир 34



Опел, сив, без рег.табели - ул.Ивайло 29



Ситроен Берлинго, сив, В4174РХ - ул.Барутен погреб бл.4



Мерцедес, сив, без рег.табели - ул.Крепостна/ул.Яребична



Собствениците на излезли от употреба автомобили имат срок от 14 дни, за да ги преместят от общинските терени, след като получат стикер с предупреждение, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна.



Важно е да се отбележи, че преместването на автомобила на друго място с общинска или държавна собственост не отменя задължението, предписано от общината. Единственото допустимо решение е превозното средство да бъде преместено на терен с частна собственост, пише "Морето".



Всички разходи по транспортирането и съхранението на автомобила са за сметка на собственика. Максималният престой на общинския паркинг е до 3 месеца. След този период, ако собственикът не потърси автомобила си, той ще бъде предаден за разкомплектоване от лицензиран оператор, съгласно нормативните изисквания.

