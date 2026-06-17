Народно читалище „Отец Паисий“ показа таланта на децата си на „Здравей лято“

„Здравей лято“ за пореден път се превърна в специална магия, която се ражда само тогава, когато изкуството срещне детската искреност.

По време на традиционния концерт, организиран от Народно читалище „Отец Паисий“, на сцената отново оживяха мечтите, труда и таланта на нашите деца. А всеки тон, който присъстващите чуха, бе плод на часове репетиции, но най-вече на много любов.

Двата часа изминаха сякаш на един дъх и потопиха ученици, родители и зрители в света на чистата емоция, където музиката говори по-силно от думите.

„Здравей лято“ е годишна продукция на всички школи, клубове и формации в читалището, който се проведе за 19-а поредна година.

В него участваха самодейци до 18 години, гости от Танцова школа „Артистикс“, които обраха овациите със своите хип- хоп танци, и, разбира, се любимият на всички Мимо. Последният бе на познатата си висота в илюзионното изкуство и зарадва децата със зрелищни фокуси и номера.

Любопитно е, че от пет години концертът се прави пред сградата на читалището, а около сцената и тази година бяха изнесени работилниците по рисуване и по „Лего Роботика“, в които се включиха и деца от публиката. Имаше и базар.

Малките художници от школата по рисуване „Ракурс“ пък подготвиха изделия за ежегодния базар на читалището за лятото.

След проявата удовлетвореност от добре свършената работа изрази организаторът Даниела Колева, секретар на НЧ ”Отец Паисий – 1934 г.”.

„Това събитие винаги се организира с интерес и желание от страна на нашите деца. То стана традиция и е подчинено изцяло на децата, и на тяхното творчество и мечти, независимо на коя дата през юни се провежда. Всички деца от читалището бяха на сцената и се изявиха, като по този начин популялизираха нашата дейност“, заяви Даниела Колева.

„За нас обаче е най-важно, че хората харесват концерта и водят децата си да го гледат, което показва, че „Здравей лято“ има изцяло положителен отзвук. Щастливи сме също, че по време на последния концерт три нови деца се записаха за школата по цигулка, други две - за школата по гайда“, и още по рисуване. В нашето читалище е и единствената школа по цигулка в града, с ръководител Димитричка Абди“, добави Колева.

Тя благодари специално на Община Варна за полученото поредно финансиране на „Здравей лято“ чрез проект от фонд „Култура“.

Участници:

В концерта "ЗДРАВЕЙ ЛЯТО" участват всички формации на читалището с приблизителен брой 440 деца на възраст от 3 до 18 години.

Това са деца и младежи, възпитаници на читалището:

ДК "Многознайко", музикална школа по пиано, цигулка и китара, школата по класически балет, ТС "Карма", ТШ "Артистикс", ВФ "Бънджи сингърс", Школата по гайда, Школа, Подготвителна група и ДТА "Зорница", Формация "Накит", художниците от Арт-ателие "Ракурс", забавни игри по Роботика с лего, гост любимия ни Мимо и неговото шоу

*Публикация

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