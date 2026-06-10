Народното събрание купува нови радари за близо 200 милиона евро

Снимка Булфото

Народното събрание (НС) одобри инвестиционен проект за закупуването на седем нови трикоординатни радара на стойност до 195 млн. евро. Решението беше прието със 186 гласа „за“, трима депутати бяха „против“.

Проектът е част от плановете за модернизация на Българската армия и цели подобряване на наблюдението на въздушното пространство, гарантиране на въздушния суверенитет на страната и изпълнение на ангажиментите към НАТО.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че предстои подписването на два договора – между България и Франция, както и между Министерството на отбраната и компанията „Талес“, които впоследствие трябва да бъдат ратифицирани от парламента.

От „Възраждане“ заявиха, че няма да подкрепят проекта, тъй като настояват за участие на български производители в отбранителните поръчки. Стоянов отговори, че процедурата се реализира по европейския механизъм SAFE и българска компания не е заявила участие, пише Блиц.

Подкрепа за проекта изразиха от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, като подчертаха значението на новите радари за работата на самолетите F-16 Block 70 и за изпълнението на съюзническите ангажименти на България.

През юни 2025 г. България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместното придобиване на новите радари.

Редактор "Екип на Петел",

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