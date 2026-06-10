Народното събрание одобри на първо четене новия дълг от 3,8 млрд. евро

Булфото

Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август.

Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор, предава БНР.

Промените в т.нар. удължителен бюджет бяха подкрепени със 135 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС.

29 депутати от "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха "против", а 29 от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" се въздържаха.

От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година.

От изявления на депутати от "Прогресивна България" стана ясно, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен едва през есента.

Редактор "Екип на Петел",

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